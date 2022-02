PUCES COSSÉENNES DE PRINTEMPS Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

PUCES COSSÉENNES DE PRINTEMPS
Salle du FCC 11 Rue de la Libération
Cossé-le-Vivien
2022-06-17

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien EUR 2 2 Venez nombreux exposer, fouiller, fouiner, chiner des objets anciens, collections, vêtements, jouets, affaires personnelles… Vide-greniers mixte, professionnels et particuliers.

L’entrée des visiteurs est de 2 € à partir de 12 ans.

L’ensemble des bénéfices de cette manifestation est reversée au collège de l’Oriette et à l’AGCV.

Les Puces Cosséennes, organisées par l'APECO et l'AGCV, reviennent le dimanche 6 mars 2022 à la salle du FCC.
lapeco53@gmail.com +33 7 68 05 75 88

Une restauration vous sera proposée sur place. Respect des mesures sanitaires en vigueur.

