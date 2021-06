Morangis 3 av. de la République Morangis, Val-de-Marne « Puce toi de la » par Sylvie Mombo 3 av. de la République Morangis Catégories d’évènement: Morangis

« Puce toi de la » par Sylvie Mombo

3 av. de la République, le samedi 18 septembre à 15:00

« Puce toi de la », spectacle de contes créé par Sylvie Mombo et organisé par la médiathèque de Morangis.

Sur inscription au 01 69 57 82 60

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

