Paris Puccini : passion opéra ! Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. gratuit

Conférence Puccini à la bibliothèque Mohammed Arkoun Giacomo

Puccini (1858-1924), homme de théâtre dans l’âme, désirait « mettre en

musique des passions véritables, des passions humaines, l’amour et la

douleur ». Ses

opéras se sont imposés sur toutes les scènes lyriques internationales. Pour

le centenaire de sa disparition, découvrez son art de la mélodie, son

orchestration raffinée à travers La Bohême, Madame Butterfly, Tosca, Turandot… Conférence

avec diaporama illustré d’extraits musicaux commentés par Marie-Aude Fourrier,

conférencière, spécialiste en musique et arts. Sur réservation à partir du 26 décembre. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr

