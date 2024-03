Puccini, le musicien de l’Amour Abbaye Saint-Victor Marseille, samedi 8 juin 2024.

Puccini, le musicien de l’Amour ♫CLASSIQUE♫ Samedi 8 juin, 20h30 Abbaye Saint-Victor 15 / 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:30:00+02:00

Prononcez le nom de Puccini et celui-ci évoque aussitôt les plus grandes pages du répertoire lyrique : La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot. Des opéras immensément dramatiques, des chefs d’œuvres éternels.

Avec la complicité de la soprano MARIA MORENO, du ténor JEAN-FRANÇOIS MARRAS et du pianiste CIPRIAN OLOI, vous pourrez apprécier les plus belles pages du répertoire puccinien et grâce au musicologue ANDRÉ GABRIEL, revivre quelques anecdotes sur la vie du grand maître italien.

Succédant à Verdi, Puccini est le compositeur le plus populaire du XXème siècle. Depuis cent ans, ses œuvres sont encore les plus jouées dans le monde.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-saint-victor/evenements/puccini-le-musicien-de-l-amour »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]