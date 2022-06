Puccini et Madame Butterfly – Conférence Lannion Lannion Catégories d’évènement: 22300

2022-06-01 18:30:00 – 2022-06-01 20:30:00 Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion 22300 Conférence de Guillaume Kosmicki

Madame Butterfly (1904) est un des opéras les plus joués au monde.

Il est le dernier jalon d’une trilogie très populaire écrite par Giacomo Puccini, après La Bohème (1896) et Tosca (1900).

En introduction à la prochaine séance d’Opéra sur écran[s] qui sera diffusée en direct de l’opéra de Rennes le 16 juin prochain, la médiathèque de Lannion convie Guillaume Kosmicki pour un tour d’horizon de cette œuvre dans la vie de Giacomo Puccini. mediatheque@lannion.bzh +33 2 96 37 99 10 http://mediatheque.lannion.bzh/ Conférence de Guillaume Kosmicki

En introduction à la prochaine séance d'Opéra sur écran[s] qui sera diffusée en direct de l'opéra de Rennes le 16 juin prochain, la médiathèque de Lannion convie Guillaume Kosmicki pour un tour d'horizon de cette œuvre dans la vie de Giacomo Puccini.

