Festival Formes Olympiques x PUC PUC – Paris Universitaire Club Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Festival Formes Olympiques x PUC Dimanche 17 septembre, 10h00 PUC – Paris Universitaire Club Entrée libre

Le PUC fait son festival !

Avec le festival FORMES OLYMPIQUES X PUC, nous vous invitons à rencontrer plus de 60 artistes et leurs projets Art & Sport réalisés dans le cadre de l’Olympiade culturelle du Paris Université Club dans toutes les disciplines de l’art.

Au programme, performances, exposition, ateliers, rencontres, visites guidées, pour petits et grands :

10h – 12h30 Marche & Patrimoine / Vélo & Patrimoine

12h30 – 14h Brunch art & sport au PUC Social Club

De 14h à 18h : Concerto marathon avec le Concert de la Loge, Théâtre-Tennis avec le Théâtre de la Ville, OMNIPrésences sportives avec Le Mouffetard, Théâtre National de la Marionnette, Performances Desport de Marie Orts, Talia de Vries et Romeo Agid avec l’Atelier de Paris/CDCN, « Qui veut jouer à la marionnette ? » avec l’association Courant d’Art Frais, des Consultations Poétiques avec la Troupe de l’Imaginaire du Théâtre de la ville, Exposition-performative de la mission photographique Super Pixel avec le Jeu de Paume et des visites architecturales et historiques du stade Charléty et des installations sportives.

Photographie, danse, théâtre, musique baroque, art de la marionnette, arts visuels, architecture et patrimoine croiseront le sport pour cette journée festive et participative familiale de l’Olympiade culturelle du PUC.

Programme détaillé sur https://puc.paris/puc-social-club-paris-universite-club/art-sports.

Lieu : Paris Université Club – Stade Charléty – 17, avenue Pierre de Coubertin – 75013

Date : Dimanche 17 septembre

Heures : 10h – 18h

L’Olympiade culturelle du PUC est labellisée Paris 2024 et soutenue par la DRAC Île-de-France, Ministère de la Culture.

Cyrille Martinez est en résidence Artistes et Sportifs Associés avec le soutien de la Ville de Paris et du département de la Seine-Saint-Denis.

SUPER PIXEL est un projet labellisé Olympiade culturelle Paris 2024 en partenariat avec le Paris Université Club, le Jeu de Paume, Analog Sport et la Fédération Française des Clubs Omnisports avec le soutien de la Fondation Swiss Life, la Ville de Paris dans le cadre du festival Formes Olympiques, la DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France dans le cadre de l’Été culturel, de la Société du Grand Paris et de la Métropole du Grand Paris dans le cadre de Vivants Voyageurs.

PUC – Paris Universitaire Club 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France [{« link »: « https://puc.paris/puc-social-club-paris-universite-club/art-sports »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Guillaume Martial, Le cerceau, 2014