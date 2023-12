Publier un premier roman : rencontre avec Nadège Erika et les éditions Livres Agités Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris
Publier un premier roman : rencontre avec Nadège Erika et les éditions Livres Agités
Bibliothèque François Villon
Paris, 6 février 2024 19:00, Paris

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Venez rencontrer Nadège Erika pour son livre “Mon petit”,

Venez rencontrer Nadège Erika pour son livre "Mon petit", premier roman paru en août 2023 aux éditions Livres Agités. Nous avons le plaisir d'accueillir Nadège Erika pour une rencontre autour de son roman « Mon petit », publié aux éditions Livres Agités en août dernier. Dans ce premier roman fort, percutant et touchant, Nadège Erika raconte une jeunesse dans le 20e arrondissement des années 90, celle de Naëlle, qui grandit entre la rue Piat et la Porte de Montreuil, entre une grand-mère stricte et une mère insouciante, entre petites galères et grands drames. Cette rencontre sera également l'occasion de mettre en lumière le travail des éditions Livres Agités, maison d'édition du 10e arrondissement consacrée aux primo-romancières : https://www.livresagites.fr/
Bibliothèque François Villon
81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Heure : 19:00
Code postal 75010
Lieu Bibliothèque François Villon
Adresse 81, boulevard de la Villette
Ville Paris

Bibliothèque François Villon Paris