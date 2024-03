Publier les registres de l’École des beaux-arts! (Séance conclusive) INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, vendredi 24 mai 2024.

Publier les registres de l’École des beaux-arts! (Séance conclusive) Séminaire Vendredi 24 mai, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Publier les registres de l’École des beaux-arts ! (Séance conclusive)

Les porteuses du projet d’édition numérique des registres d’inscription des étudiants peintres et sculpteurs à l’École des beaux-arts de Paris entre 1813 et 1968 exposeront les résultats de leurs travaux de recherche et soumettront à la discussion le prototype de leur publication.

Intervenants

Lucie Lachenal (Beaux-Arts de Paris), DéborahLaks (CNRS), France Nerlich (musée d’Orsay),Federico Nurra (INHA), Alice Thomine-Berrada (Beaux-Arts de Paris)

A propos de ce séminaire

ReGarts : Trajectoires plurielles : les élèves de l’École des beaux-arts de Paris 1800-1968

Entre 1800 et 1968, plus de 13 000 élèves peintres et sculpteurs se sont inscrits à l’École des beaux-arts de Paris. Dans le cadre du projet de publication numérique des registres d’inscription de l’École porté par les Beaux-Arts de Paris, le CNRS et l’INHA, ce séminaire a pour objet d’interroger les données contenues dans ces documents et d’en sonder la richesse. Les informations sur l’origine géographique des élèves, leur genre, leur âge, leur parcours, leur adresse à Paris, leur garant ainsi que les observations sur leur parcours au sein de l’École doivent être soumises à une lecture critique, à la fois pour leur qualité catégorielle et leur mise en série sur un temps long. Ces données permettent d’interroger l’idée d’atelier, de généalogies et de réseaux artistiques, d’observer les effets de circulation et les trajectoires transrégionales et transnationales dans leur durée, de relever l’impact des périodes de conflit, la féminisation croissante de la population étudiante, les effets de masse et de distinction. À partir de cette formidable mine d’informations, le séminaire offrira l’occasion de croiser des approches disciplinaires et des questions portées par les spécialistes actuels de l’histoire de la pédagogie artistique et par les actuels et anciens enseignants et élèves de l’École.

En partenariat avec les Beaux-Arts de Paris et le Centre national de recherche scientifique(CNRS). Ce programme est réalisé grâce au soutien de la Fondation Malatier-Jacquet,abritée par la Fondation de France.

Comité scientifique

Claire Barbillon (École du Louvre), Alain Bonnet (université de Bourgogne), Anne-MarieChâtelet (université de Strasbourg), Penelope Curtis (historienne de l’art et curatriceindépendante), Marc Gotlieb (université de Williamstown), Pascal Griener (université deNeuchâtel), Mayken Jonkman (Institut néerlandais d’histoire de l’art, RKD, La Haye),Stéphanie Louis (École nationale des chartes), François-René Martin (Beaux-Arts de Paris ∕ Écoledu Louvre), Geneviève Profit (Archives nationales), Clothilde Roullier (Archives nationales),Pierre Serié (université Clermont Auvergne), Séverine Sofio (CNRS), Édouard Vasseur (Écolenationale des chartes), Émilie Verger (chercheuse indépendante), Éléonora Vratskidou (École desbeaux-arts d’Athènes), Hannah Williams (université Queen Mary, Londres)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France