Marchés nocturnes Place du marché – François Celle, 16 juin 2023, Publier.

Venez à la rencontre des artisans, artistes et créateurs locaux pour découvrir la diversité culturelle du Chablais. Buvette, petite restauration, soirées Ginguette et karaoké..

2023-06-16 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Place du marché – François Celle Port d’Amphion

Publier 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet the local craftsmen, artists and creators to discover the cultural diversity of the Chablais. Refreshment bar, snacks and musical entertainment.

Venga a conocer a los artesanos, artistas y creadores locales para descubrir la diversidad cultural del Chablais. Bar de refrescos, snack bar, ginguette y veladas de karaoke.

Treffen Sie lokale Handwerker, Künstler und Schöpfer und entdecken Sie die kulturelle Vielfalt des Chablais. Getränkeausschank, kleine Snacks, Ginguette- und Karaoke-Abende.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme intercommunal Pays d’Evian Vallée d’Abondance