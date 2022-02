Public(s) et Droit Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Georges Vedel Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Colloque Public(s) et Droit Journée d’études des jeunes chercheurs Institut d’études de droit public La quinzième journée d’études des jeunes chercheurs, qui se tiendra le 11 mars 2022, aura pour thème : « Public(s) et Droit ». La journée d’études des jeunes chercheurs de l’IEDP (Faculté Jean Monnet, Université Paris-Saclay) est organisée par les doctorants du laboratoire et se tient annuellement depuis 2006. Son but est d’offrir une tribune aux jeunes chercheurs (doctorants, docteurs et maîtres de conférences), quel que soit leur domaine de spécialisation juridique. Les sujets sont donc volontairement transdisciplinaires. Les actes des précédentes journées ont fait l’objet d’une publication aux éditions L’Harmattan, puis Mare & Martin (depuis 2013).

