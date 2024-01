Publicité et surconsommation : comment en sortir ? Académie du Climat Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 18h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Les experts du GIEC le disent : l’action climatique passe aussi par la régulation de la publicité. Mais comment la réguler, et que sait-on du lien entre publicité et surconsommation, ou encore du phénomène de l’obsolescence marketing ?

Table ronde coorganisée par l’Institut Veblen, Communication et Démocratie et Pour un réveil écologique.

Présentation

Pour la première fois en 2022, le GIEC a mentionné l’enjeu de la régulation de la publicité dans le cadre de politiques publiques en faveur de la sobriété et de la lutte contre le changement climatique. En France, le débat n’est pas nouveau. Du Grenelle de l’environnement en 2007, en passant par la loi Économie circulaire adoptée en 2019, la Convention citoyenne pour le climat en 2019-20 ou la loi Climat et résilience qui a suivi, l’enjeu de la régulation de la publicité est devenu incontournable. Néanmoins en pratique, c’est toujours le secteur de la communication qui se voit confier la responsabilité de s’autoréguler, dans une approche volontaire.

Que sait-on du lien entre publicité et surconsommation, et du phénomène de l’obsolescence marketing ? Doit-on opposer financement des médias et régulation de la publicité ? Quel premier bilan peut-on tirer de la loi Climat et résilience adoptée en 2021 et quels moyens sont envisageables pour réguler efficacement les activités de communication commerciale ?

Intervenant.e.s

Flavie Vonderscher, Chargée de plaidoyer à Halte à l’Obsolescence Programmée,

Benoît Van de Steene, Journaliste et essayiste,

Renaud Fossard, Délégué général de Communication et Démocratie

Raphaël Bosch-Joubert, Président de l’agence 22EME SIECLE / Délégué du Grand Défi

Animation :

Clémence Tiffaine (Pour un réveil écologique) et Mathilde Dupré (Institut Veblen)

Inscriptions

L’Institut Veblen promeut les idées économiques et les politiques publiques qui font avancer la transition écologique. A travers nos publications et nos actions nous œuvrons pour une économie plus juste et respectueuse des limites physiques de la planète.

Pour un réveil écologique est un collectif d’étudiants et jeunes diplômés mobilisés face aux crises écologiques.

L’association Communication et démocratie promeut des analyses et des propositions en faveur d’une réappropriation des moyens de communication et d’influence. Par ses activités de plaidoyer, elle entend contribuer à la justice écologique et sociale et au renouveau démocratique.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

