Cité des sciences et de l'Industrie, le mercredi 16 mars à 14:30

Les publicités pour les produits alimentaires nous sollicitent au quotidien. Elles imprègnent potentiellement notre vision de la nourriture (plaisir, santé, bien-être). Les enfants comme les parents y sont exposés, chacun avec sa propre grille de lecture, chacun à sa « hauteur ». Par Nathalie Guichard, professeur des universités – chercheur à l’université Paris-Saclay, laboratoire de recherche RIT, spécialiste du marketing. A l’occasion de la Semaine du cerveau

Entrée dans la limite des places disponibles. réservation conseillée.

Décortiquons en famille la fabrication de ces publicités et interrogeons leurs impacts sur nos comportements avec une spécialiste du marketing, Nathalie Guichard de l'université Paris-Saclay

2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T16:30:00

