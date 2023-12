ISABELLE GEORGES PUBLICISDRUGSTORE Paris, 28 décembre 2023, Paris.

ISABELLE GEORGES chante De Paris à Broadway Oh là la !Pour la première fois sur la scène musicale du Publicisdrugstore Champs-Élysées.Après le Théâtre des Champs-Élysées et le mythique Feinstein’s 54 Below à New York, Isabelle Georges et ses musiciens investissent la scène du Publicisdrugstore !Avec sa voix suave et sa manière théâtrale d’interpréter les chansons, Isabelle Georges nous emmène dans un voyage musical, humoristique et passionné où se côtoient Aznavour, Bécaud, Brel, Nougaro, Piaf, Nino Rota et Cole Porter.Accompagnée de son complice de toujours, Frederik Steenbrink et de trois musiciens “touche-à-tout de génie” Isabelle Georges nous raconte des histoires d’amour, de survie et de rêve pour composer un tour de chant tendre et déjanté, un mélange imbattable de jazz et de pop, un véritable « Personality Show » dans la lignée des artistes comme Judy Garland ou Shirley MacLaine…

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 20:15

PUBLICISDRUGSTORE 133 AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES 75008 Paris