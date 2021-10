Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges PUBLIC’CITÉ : Quand le public s’approprie les œuvres du musée Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

du jeudi 4 novembre au lundi 24 janvier 2022

Le Conseil départemental et de nombreux partenaires proposent depuis septembre 2021 une série de manifestations pour découvrir l’opération PUB ! Dans ce cadre, le MUDAAC présente les travaux réalisés (photos et vidéo) par des vosgiens autour de ses collections, en partenariat avec l’association Jeunesse et Cultures, l’association départementale des Francas des Vosges, le photographe Denny Hohmann et la conteuse Amélie Armao.

billet d’entrée (6E/3E/ gratuit)

Le MUDAAC présente les travaux réalisés par des vosgiens autour de ses collections Beaux-Arts. Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

