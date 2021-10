Épinal Épinal Épinal, Vosges PUBLIC’CITÉ: QUAND LE PUBLIC S’APPROPRIE LES ŒUVRES DU MUSÉE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

PUBLIC’CITÉ: QUAND LE PUBLIC S’APPROPRIE LES ŒUVRES DU MUSÉE Épinal, 4 novembre 2021, Épinal. PUBLIC’CITÉ: QUAND LE PUBLIC S’APPROPRIE LES ŒUVRES DU MUSÉE 2021-11-04 09:30:00 09:30:00 – 2022-01-24 17:00:00 17:00:00 Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde

Épinal Vosges 6 EUR Le musée présente les travaux réalisés par de jeunes Vosgiens autour de ses collections : ils se sont attachés à faire la publicité de la collection beaux-arts du MUDAAC ; c’est-à-dire à rendre publiques ces œuvres conservées au musée. En partenariat avec le photographe Denny Hohmann, la conteuse Amélie Armao, les Francas et l’association Jeunesse et Cultures. +33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/ Denny Hohmann / dhphoto.fr dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Musée départemental d'art ancien et contemporain 1 place Lagarde Ville Épinal lieuville 48.17277#6.44635