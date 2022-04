Publication “Penne éco” Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

**Ordre du jour:** * Planifier les publications “Penne éco” * Passer des appels pour mettre à jour les informations des acteurs économiques * Organiser qui fait quoi (finir les appels, rédiger le texte, mise en page…) Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

