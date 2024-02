Public Memory en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, mardi 7 mai 2024.

Le mardi 07 mai 2024

de 19h00 à 22h30

.Public adultes. payant Billet : 15.82 EUR

Le rendez-vous pour les fans de trip hop de Bristol des années 1990, de coldwave et de The Eraser de Thom Yorke : Public Memory sera en concert le 7 Mai 2024 !

Supersonic Records & Persona Grata présentent…

Public Memory en concert !

En raison de la fermeture de L’International pour travaux, cette date est déplacée au Supersonic Records. Les billets achetés restent valides !

PUBLIC MEMORY

(Electronic · New York, USA · Felte Records)

Public Memory crée de la musique depuis les recoins du paysage psychique. Les atmosphères grinçantes et les synthétiseurs endommagés évoquent le trip hop, le dub, le krautrock, et se mêlent à un mélange de percussions électroniques et organiques, à une production obscure et à des chants émouvants.

Le son, entièrement basé sur du matériel informatique, est luxuriant, surnaturel, bruyant et romantique. Un sens de l’urgence et de l’imprévisibilité est présent avec une touche d’improvisation, soudé par le ténor spectral du producteur Robert Toher.

Pour les fans de trip hop de Bristol des années 1990, de coldwave et de The Eraser de Thom Yorke.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3u7Qk7bTr https://fb.me/e/3u7Qk7bTr https://link.dice.fm/Cff2ce4d7e72

