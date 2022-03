[Public en herbe] – « TROIS TÊTES ET UN CHAPEAU » – CIE BALANCE TOI Saint-Christophe-sur-le-Nais, 25 septembre 2022, Saint-Christophe-sur-le-Nais.

[Public en herbe] – « TROIS TÊTES ET UN CHAPEAU » – CIE BALANCE TOI Saint-Christophe-sur-le-Nais

2022-09-25 17:00:00 – 2022-09-25

Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire Saint-Christophe-sur-le-Nais

Trois artistes passionnés se lancent, s’élancent et se balancent sur la piste, emportés par leur envie de vous présenter leurs figures les plus époustouflantes ! Et si tout ne se passe apparemment pas comme prévu, tranquillisez-vous, et profitez des situations cocasses qui s’offrent à vous…

Réservation conseillée

La billetterie ouvre 30 min avant le début de la représentation.

Le tarif est de 6€ par personne et il existe une carte de fidélité familiale valable uniquement sur la saison : 48 € pour 10 places.

