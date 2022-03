[Public en herbe] – « SALSIFIS CIRQUE » – THÉÂTRE BILLENBOIS Saint-Aubin-le-Dépeint, 20 novembre 2022, Saint-Aubin-le-Dépeint.

[Public en herbe] – « SALSIFIS CIRQUE » – THÉÂTRE BILLENBOIS Saint-Aubin-le-Dépeint

2022-11-20 17:00:00 – 2022-11-20

Saint-Aubin-le-Dépeint Indre-et-Loire Saint-Aubin-le-Dépeint

Tout ceci est mené tambour battant par un orchestre de topinambours et un comédien manipulateur (et manipulé !).

Et bien sûr, comme l’annonce notre M. Loyal, ce spectacle « c’est aussi de l’émotion, de la tendresse et de délicatesse ».

Réservation conseillée

La billetterie ouvre 30 min avant le début de la représentation.

Le tarif est de 6€ par personne et il existe une carte de fidélité familiale valable uniquement sur la saison : 48 € pour 10 places.

Emilio Bartilla, jardinier de son état, est passionné par le cirque et par une rose nommée Babylove. Pour l’impressionner, l’homme mettra en scène une série de numéros où les légumes du jardin sont au centre de la piste.

Saint-Aubin-le-Dépeint

