[Public en herbe] – « POICOPHONIE » – CIRQUE DU BOUT DU MONDE Chemillé-sur-Dême

Indre-et-Loire

[Public en herbe] – « POICOPHONIE » – CIRQUE DU BOUT DU MONDE Chemillé-sur-Dême, 4 décembre 2022, Chemillé-sur-Dême.

2022-12-04 17:00:00 – 2022-12-04

Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire Chemillé-sur-Dême Elles partent à la quête de ce mot inventé comme on suivrait une carte au trésor. Elles le chantent, le rythment, le décortiquent pour en découvrir ses secrets. Un brin pestes mais surtout farceuses, elles se dévoilent, naïves et toujours prêtes à nous surprendre.

Débordées par leur imaginaire, elles créent de nouveaux personnages pour finir par transformer le public en orchestre vivant. Réservation conseillée

La billetterie ouvre 30 min avant le début de la représentation.

Lieu Chemillé-sur-Dême

Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire