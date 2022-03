[Public en herbe] – « MÊME PAS MALLE » – SOLAU & CIE Neuvy-le-Roi Neuvy-le-Roi Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire Neuvy-le-Roi « Même pas Malle », une histoire racontée par l’acrobatie et l’émotion, les portés et les contorsions, comme un secret qu’on vous confie. Entrez dans la confidence ! Réservation conseillée

Dans une chambre d'enfant, l'ouverture d'une malle à jouets libère un monde imaginaire. Entre espiègleries et chamailleries, deux personnages se font face : l'un infatigable et l'autre malicieux. Tous deux inonderont la scène de jeux et de folie. +33 7 66 19 39 24 https://www.culturopre.com/

Le tarif est de 6€ par personne et il existe une carte de fidélité familiale valable uniquement sur la saison : 48 € pour 10 places. Asso Cultur’OPre

