[Public en herbe] – « MARITIMES » – CIE LES PETITS DÉLICES Neuvy-le-Roi, 15 mai 2022, Neuvy-le-Roi.

[Public en herbe] – « MARITIMES » – CIE LES PETITS DÉLICES Neuvy-le-Roi

2022-05-15 17:00:00 – 2022-05-15

Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire Neuvy-le-Roi

Carte sous le bras, bagages sur le toit, le poisson calé sur le siège arrière de la voiture, elle accepte de partir. Toujours un brin de malice dans les yeux et de la folie plein la poche, Lucile se redécouvre au cours d’un périple déjanté et plein d’humour.

Sur la longue ligne blanche de la route qui défile, les péripéties se succèdent, et l’amitié se tisse. Une échappée rocambolesque, pleine d’humour, de fraîcheur et de poésie qui plonge petits et grands dans un road-movie entre terre et mer.

Réservation conseillée

La billetterie ouvre 30 min avant le début de la représentation.

Le tarif est de 6€ par personne et il existe une carte de fidélité familiale valable uniquement sur la saison : 48 € pour 10 places.

Coincée dans son quotidien la tendre et pétillante Lucile a depuis longtemps oublié de respirer… Jusqu’au jour où un poisson de mer débarque dans sa théière, la suppliant de le ramener chez lui.

+33 7 66 19 39 24 https://www.culturopre.com/

Asso Cultur’OPre

Neuvy-le-Roi

