Sonzay Indre-et-Loire Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux… Et ce n’est pas gagné !

Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés ! Réservation conseillée

La billetterie ouvre 30 min avant le début de la représentation.

