[Public en herbe] – « Cendrillon » – Théâtre Billenbois Beaumont-Louestault, 27 mars 2022, Beaumont-Louestault.

[Public en herbe] – « Cendrillon » – Théâtre Billenbois Beaumont-Louestault

2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27

Beaumont-Louestault Indre-et-Loire Beaumont-Louestault

Tout est là, les grands portraits feront les personnages, les sculptures s’animeront, les dessins seront l’architecture des lieux, et ce qu’il ne trouvera pas il le peindra en s’inspirant des œuvres qui l’entourent. Ainsi, d’action en émotion, une véritable histoire de l’art vous sera contée.

Un spectacle de marionnettes original et plein de poésie ; un récit à ressentir comme un tableau à la manière de Picasso. Une histoire, où les petits deviendront un peu plus grands et les grands un peu plus petits…

Réservation conseillée

La billetterie ouvre 30 min avant le début de la représentation.

Le tarif est de 6€ par personne et il existe une carte de fidélité familiale valable uniquement sur la saison : 48 € pour 10 places.

Dans l’univers coloré et hétéroclite de son atelier, le peintre cherche l’inspiration : Cendrillon, voilà sa nouvelle création !

