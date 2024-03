Public Architecture as Everyday Object in Early Modern Society Salle Rhône 2 Lyon, mercredi 26 juin 2024.

Au cours des dernières décennies, la « vie quotidienne » a attiré l’attention des chercheurs dans les domaines des études culturelles du début de l’époque moderne (T. Bennett, T. Ingold, C. Richardson). En examinant la production, l’échange, l’utilisation et l’exposition d’objets fabriqués par l’homme, qu’il s’agisse de peinture, de sculpture, de bâtiments, de mobilier décoratif, d’objets religieux ou d’articles personnels tels que les vêtements, la vaisselle et les textiles, les chercheurs ont souligné le rôle clé des objets matériels dans la consolidation et la régulation de l’ordre social. Par exemple, il a été suggéré que le comportement de consommation des classes d’élite ne reflète pas seulement leur goût, leur mode, leur richesse, leur fierté et leur identité, mais qu’il établit également leur supériorité (M. O’Malley, E. Welch). De même, la manière dont les artisans interagissent avec les objets quotidiens et les utilisent nous permet de comprendre le statut social des groupes non élitaires (P. Erichsen). Si les études sur la culture matérielle se concentrent sur la société urbaine basée sur les objets, il convient de mentionner que les chercheurs ont tendance à ne prendre en compte que les objets domestiques. Par ailleurs, les objets architecturaux destinés à un usage public, en particulier les monuments, bâtiments et espaces civiques de grande taille, n’ont pas encore été pleinement explorés (E. Campbell, S. Cavallo, S. Evangelisti). Une telle lacune est probablement due au courant dominant des études historiques de l’art et de l’architecture, dans lesquelles l’architecture est généralement classée dans la catégorie des Beaux-Arts, et donc dans un domaine d’études de la culture visuelle plutôt que matérielle (M. Yonan). Cependant, l’accessibilité inhérente de l’architecture publique aux personnes de toute condition sociale, ainsi que son omniprésence dans divers types d’activités urbaines, allant de l’ecclésiastique au civique, pourraient de toute évidence façonner l’expérience urbaine des contemporains d’une manière qui mérite d’être étudiée plus avant. Parmi les manières dont la matérialité des bâtiments publics a habité la sphère de l’espace collectif, on peut citer les processus par lesquels ces bâtiments ont été commandés, produits, leurs matériaux sélectionnés, et enfin la façon dont ils ont été présentés.

En considérant les bâtiments publics et collectifs comme des preuves matérielles de l’interrelation entre l’architecture, l’espace, les résidents urbains et leur expérience quotidienne, l’objectif de ce panel population, il cherche à élargir est double : premièrement, en explorant l’usage des bâtiments publics par la le champ d’intérêt des études actuelles sur la culture matérielle. Deuxièmement, en illustrant la routine et le comportement quotidiens des contemporains autour des bâtiments et des espaces publics, il vise à donner une image plus complète de la vie quotidienne urbaine du début de l’époque moderne. Ce panel accueille des propositions traitant de discussions théoriques ou d’études de cas en Europe ou aillerus entre 1400 et 1700.

Salle Rhône 2 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes