Après-midi contes à Rostrenen Dimanche 10 décembre, 15h00 Pub Ti Devine’s Participation libre

Et pour ceux qui sont intéressés par le sujet, une réunion aura lieu avant, à 10h à Rostrenen, avec des conteurs et conteuses de plusieurs endroits de Bretagne, pour évoquer le conte en breton et les façons de transmettre et de former des nouveaux conteurs et conteuses.

Pub Ti Devine's 2 place du Martray, 22110 Rostrenen Rostrenen 22110 Lan Oge Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

Conte Veillée