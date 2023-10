Soirée en breton à Rostrenen Pub Ti Devine’s Rostrenen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen Soirée en breton à Rostrenen Pub Ti Devine’s Rostrenen, 25 octobre 2023, Rostrenen. Soirée en breton à Rostrenen Mercredi 25 octobre, 18h00 Pub Ti Devine’s 18h : Discussion avec Azenor Kallag

Elle parlera du pays de Galles, qu’elle connaît très bien, de la Redadeg puisqu’elle est coprésidente de l’association, de son métier d’animatrice tv…

20h Session bretonne

Animée par Yann-Ewen L’Haridon et Floriane Le Pottier. Ouvert à tous les musiciens et chanteurs ! Il faudra commander au comptoir en breton ! Il sera possible d’être aidé si vous n’êtes pas locuteurs.

Organisation : Le Ti Devine's & Raok Pub Ti Devine's 2 place du Martray, 22110 Rostrenen

2023-10-25T18:00:00+02:00 – 2023-10-25T23:00:00+02:00

