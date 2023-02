Session bretonne à Rostrenen Pub Ti Devine’s Rostrenen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Session bretonne à Rostrenen Pub Ti Devine’s, 25 janvier 2023, Rostrenen. Session bretonne à Rostrenen Mercredi 25 janvier, 19h00 Pub Ti Devine’s

Gratuit

Avec Yann-ewen L’Haridon et Floriane Le Pottier. Pub Ti Devine’s 2 place du Martray, 22110 Rostrenen Lan Oge Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

2023-01-25T19:00:00+01:00

2023-01-25T22:00:00+01:00

