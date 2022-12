Fest noz Pub Tara Inn, Brest (29)

Fest noz Lundi 27 février 2023, 21h00 Pub Tara Inn, Brest (29)

Accès libre

avec Andoriñ

Dans le cadre des festoù noz organisés tous les lundi dans le Pub Tara Inn, Andoriñ animera cette soirée aux côtés de 2 autres groupes.

2023-02-27T21:00:00+01:00

2023-02-28T01:00:00+01:00

