Café Mémoire France Alzheimer Oise Senlis, 19 janvier 2023

Café Mémoire France Alzheimer Oise 19 janvier 2023 – 20 juin 2024, les jeudis PUB SAINT LOUIS ENTREE LIBRE

Les cafés mémoire s’adressent particulièrement aux familles en demande d’information et qui souhaitent rencontrer d’autres familles sans pour autant s’inscrire dans un dispositif trop cadré. En se tenant dans un lieu public et convivial, ils permettent de favoriser une prise de contact en douceur et d’aider les familles à accepter progressivement d’autres formes de soutien. Ils offrent aussi aux personnes isolées, la possibilité de rompre le quotidien.

PUB SAINT LOUIS 7 RUE BELLON Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 48 63 98 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat60@francealzheimer.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T15:00:00+01:00 – 2023-01-19T17:00:00+01:00

2024-06-20T15:00:00+02:00 – 2024-06-20T17:00:00+02:00

