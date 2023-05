MISS CLAWDY PUB O’MALLEYS, 25 mai 2023, Marseille.

MISS CLAWDY Jeudi 25 mai, 21h00 PUB O’MALLEYS Entrée libre

Pour leur deuxième concert, les quatre fondus de MISS CLAWDY, posent leurs amplis dans le célèbre Pub du Vieux Port de Marseille ! C’est le lieu rêvé !!! Leur répertoire, qui envoie du Black Rock’n Roll, vire au Pub Rock Garage sur scène !

MISS CLAWDY, c’est cette fameuse « tigresse ». Celle qui fait des misères à son homme dans la chanson de Lloyd Price, le king du rytm’n’blues des 60’s. D’ailleurs, ce titre fut repris un peu plus tard par le « vrai » king du Rock’n Roll, mister Elvis himself.

Ce Rock’n Roll Band va vous servir un live bien énergique, avec des titres « stomp », « groovy » et « R’n’B »!

PUB O’MALLEYS 9, Quai de Rive Neuve, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T21:00:00+02:00 – 2023-05-25T23:30:00+02:00

