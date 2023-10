BIG Trouble Pub O’bell’s (Chemin des Pennes au Pin) Les Pennes-Mirabeau, 27 octobre 2023, Les Pennes-Mirabeau.

BIG Trouble Vendredi 27 octobre, 21h00 Pub O’bell’s (Chemin des Pennes au Pin) Entrée libre

Concert legends of BIG Rock and Hard rock 60/70’: Hendrix, Beatles, Led Zep, AC/DC, Deep Purple, Van Halen, Bowie, Who, Queen, ZZ Top …

_____________________________________________________________

Pub O'bell's (Chemin des Pennes au Pin) 13170 Les-Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T21:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:30:00+02:00

