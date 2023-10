Mistral Blues Pub O’bell’s (Chemin des Pennes au Pin) Les Pennes-Mirabeau, 20 octobre 2023, Les Pennes-Mirabeau.

Mistral Blues Vendredi 20 octobre, 21h00 Pub O’bell’s (Chemin des Pennes au Pin) Entrée libre

C’est la fusion entre un groupe crée au début des années 2000, dont les impeccables membres originaux, le guitariste( Gilles) et le batteur( Christophe ) sont les gardiens du temple Blues Rock anglo-saxon des années 60/70 et 80 ; les L’zheimer, duo météorique composé d’un hurleur chauve (Lolo) et d’un guitariste pas manchot (Lolo again) ; et d’un bassiste (Vincent) aux deux pieds solidement vissés dans le groove.

Attachez vos ceintures et laissez-vous transporter par les riffs aiguisés d’AC/DC, Clapton, ZZ Top, Jeff Healey, Carlos Santana ou les ballades Pop Rock de U2, des frères Gallagher ou de Springsteen.

Pub O'bell's (Chemin des Pennes au Pin) 13170 Les-Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T21:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00

