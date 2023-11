Signature de Louis Bertholom, Marie-Josée Christien et Gérard Cléry Pub Le Ceili Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Quimper Signature de Louis Bertholom, Marie-Josée Christien et Gérard Cléry Pub Le Ceili Quimper, 7 décembre 2023, Quimper. Signature de Louis Bertholom, Marie-Josée Christien et Gérard Cléry Jeudi 7 décembre, 17h00 Pub Le Ceili Entrée libre Les Editions Sauvages organisent une vente-signature avec trois de leurs auteurs : Louis Bertholom, Marie-Josée Christien et Gérard Cléry. Une heureuse inititiative à l’approche des fêtes ! Pub Le Ceili Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

