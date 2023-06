Rendez-vous de max avec Xavier Bazin (et Joseph Ponthus) Pub Le Ceili Quimper Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Quimper Rendez-vous de max avec Xavier Bazin (et Joseph Ponthus) Pub Le Ceili Quimper, 2 novembre 2023, Quimper. Rendez-vous de max avec Xavier Bazin (et Joseph Ponthus) Jeudi 2 novembre, 18h00 Pub Le Ceili Entrée au chapeau Récital par le comédien Xavier Bazin de A la ligne de Joseph Ponthus (1978-2021).

Travaillant comme intérimaire dans une conserverie, puis dans un abattoir, Joseph Ponthus évoque, avec humour et tendresse, ce qu’il vit dans chacune de ces entreprises, dans son dernier livre A la ligne publié en 2019, avant sa mort d’un cancer.

Professeur de Français à la retraite, comédien amateur, Xavier Bazin se produit sur scène pour lire ou dire des textes (nouvelles, extraits de romans, poésie), souvent accompagné d’un(e) pianiste. Pub Le Ceili Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

