Rendez-vous avec Jean-Jacques Brouard Pub Le Ceili Quimper, 5 octobre 2023, Quimper.

Rendez-vous avec Jean-Jacques Brouard Jeudi 5 octobre, 18h00 Pub Le Ceili Entrée libre

Jean-Jacques Brouard lira des extraits de ses recueils : Horizons intérieurs (Ed. Sémaphore), Voyage en Anthropie 2015-2020 (Ed. Tarmac), Braises ardentes sous le cendre (Ed. Sémaphore), Ressacs de la mer obscure (inédit).

Né en 1952, ex-professeur de lettres et de lexicologie, acteur et metteur en scène de théâtre amateur, poète (publié dans les revues Décharge, La Vie Multiple, La Piraña), romancier, animateur du site poétique Oupoli.fr et conférencier dans le domaine littéraire.

Pub Le Ceili Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T19:00:00+02:00

Poésie lecture

Les Editions Sauvages