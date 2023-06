Rendez-vous de Max avec Jean Daniel Pub Le Ceili Quimper Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Quimper Rendez-vous de Max avec Jean Daniel Pub Le Ceili Quimper, 7 septembre 2023, Quimper. Rendez-vous de Max avec Jean Daniel Jeudi 7 septembre, 18h00 Pub Le Ceili Entrée libre Foi, poésie et raison philosophique. Présenté par Pierre Tanguy, Jean Daniel évoquera son parcours d’ermite paysan. En phase avec le poète et moine Gilles Baudry, il évoquera son amitié avec Paul Quéré à la fin de sa vie. Fils de paysans bigoudens, Jean Daniel est ermite paysan depuis 53 ans. Il a écrit sur le philosophe Jacques Maritain et a autoédité une plaquette sur sa vie d’ermite et un gros volume sur la vie de sa famille bretonne. La rencontre sera suivie d’une vente-dédicace de ses livres par l’auteur. Pub Le Ceili Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

