Les rendez-vous de Max, avec Pierre Gouletquer et « Préhistoire du futur » Jeudi 5 janvier 2023, 18h00 Pub Le Ceili

Entrée libre

Pierre Gouletquer, archéologue et préhistorien au CNRS pendant 40 ans, présentera la nouvelle édition augmentée de son ouvrage « Préhistoire du futur » (éditions Anacharsis). Il en lira des extraits. Pub Le Ceili Quimper La Tourelle Quimper 29000 Finistère Bretagne Paru en 1979 et épuisé depuis de nombreuses années, Préhistoire du futur occupe une place particulière dans la littérature archéologique. L’ouvrage vient de paraître dans une nouvelle édition augmentée et prolongée par un dialogue de Pierre Gouletquer avec les archéologues Sébastien Plutniak et Gwenolé Kerdivel, aux éditions Anacharsis (collection de poche « Griffe essais). L’auteur en présentera l’actualité et en lira des extraits. Archéologue et préhistorien au CNRS pendant 40 ans, Pierre Gouletquer est aujourd’hui conteur et peintre. Il a publié en 2019 Trotte-Silex, contes d’un archéologue (Ed. Vivre tout Simplement).

2023-01-05T18:00:00+01:00

2023-01-05T18:00:00+01:00

2023-01-05T19:00:00+01:00

