Causerie sur Blaise Cendrars et lecture d’extraits de son oeuvre. . Pub Le Ceili Quimper La Tourelle Quimper 29000 Finistère Bretagne Causerie sur Blaise Cendrars.

Jean-Jacques Brouard se propose de montrer, par une synthèse de l’étude des poésies complètes (Du monde entier au cœur du monde) et la lecture d’extraits, l’originalité, la complexité, la puissance et la richesse de l’écriture poétique du bourlingueur que fut Cendrars.

Né en 1952, ex-professeur de lettres et de lexicologie, Jean-Jacques Brouard acteur et metteur en scène de théâtre amateur, poète (publié dans les revues Décharge, La Vie Multiple, La Piraña), romancier, animateur du site poétique Oupoli.fr et conférencier dans le domaine littéraire.

