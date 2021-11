Tréguier PUB L'ATELIER Côtes-d'Armor, Tréguier SANTA CLAWS PUB L’ATELIER Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

SANTA CLAWS PUB L’ATELIER, 27 novembre 2021 21:30, Tréguier. PUB L’ATELIER.

Samedi 27 novembre, 21h30 SANTA CLAWS * Fondé en 2014, le groupe sort un premier album en 2017 produit par Greg Gordon. Après un léger changement de line-up, le groupe retrouve ses racines dans le rock des seventies. Un son à leur image, assumant pleinement leurs influences tantôt British, tantôt Yankee. *

samedi 27 novembre – 21h30 à 23h30

* PUB L’ATELIER 10 rue Poul Raoul, 22220 Tréguier Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Crédits :

Détails Heure : 21:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréguier Autres Lieu PUB L'ATELIER Adresse 10 rue Poul Raoul, 22220 Tréguier Ville Tréguier lieuville PUB L'ATELIER Tréguier