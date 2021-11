Chauvigny PUB LA MOUSTACHE Chauvigny, Vienne POITIN NA NGAEL PUB LA MOUSTACHE Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Samedi 27 novembre, 19h00 POITIN NA NGAEL * L’association Poitin na nGael s’emploie depuis près d’une vingtaine d’année à promouvoir la culture irlandaise sur la région de Poitiers, sa musique traditionnelle, ses chansons… Pour ce faire, elle organise des sessions régulières (bœufs musicaux) dans des bars de Poitiers, des ateliers d’initiation au style musical traditionnel au Local, des soirée avec musique, chants,danse et éventuellement spécialités culinaires, pour des associations, des comités des fêtes, des particuliers… et enfin un festival, sur un week end, où nous invitons des artistes irlandais à venir partager leur connaissance, leur pratique et leur bonne humeur, tout cela dans une ambiance chaleureuse et festive. https://www.facebook.com/poitinnangael/ https://poitinnangael.webflow.io/ *

