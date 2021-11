Chauvigny PUB LA MOUSTACHE Chauvigny, Vienne MASSA DEME PUB LA MOUSTACHE Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Vendredi 26 novembre, 20h30 MASSA DEME * Auteur-compositeur-interprète issu d’une famille fortement influencée par la musique mandingue, ses chansons respirent naturellement cette authenticité. Massa Dema, c’est avant tout une voix exceptionnelle, chaleureuse, empreinte d’émotion et de sensualité, des textes magnifiques et éloquents, une musicalité riche et variée (fusion de folk-mandingue, blues, rock, funk, pop, afro-beat…) et une présence scénique très charismatique… https://www.facebook.com/MassaDEMEOfficiel/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX *

