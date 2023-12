Alien Party People Pub de l’Europe Istres cedex, 9 décembre 2023 20:00, Istres cedex.

Alien Party People Samedi 9 décembre, 21h00 Pub de l’Europe Entrée libre

Samedi 9 décembre à partir de , le trio débarque au pub pour un !

Explorant le rock des 40 dernières années, ces trois « aliens » passionnés de musique vous propulsent ’ ’ , de The Cure à Björk, de Deftones à Rage Against The Machine, de Nirvana à The Smashing Pumpkins, de Tool à Nine Inch Nails…

Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:30:00+01:00

