Avee Mana Pub de l’Europe Istres cedex, 2 décembre 2023, Istres cedex.

Avee Mana Samedi 2 décembre, 21h30 Pub de l’Europe

La scène psyché ascendant garage française a enfin trouvé son fier représentant phocéen : Avee Mana ! Derrière ce nom énigmatique se cache un quatuor aux influences éclectiques, des compos oscillant entre songwriting traditionnel et titres atmosphériques, hypnotiques, plus déstructurés et un amour du rock psychédélique.

2023 aura été l’année d’Inner Life, superbe deuxième EP et première sortie du nouveau label sudiste Hazard Records, qui leur aura ouvert les portes du Pointu Festival, du Mama et de tant d’autres dates classieuses!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00

2023-12-02T21:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00