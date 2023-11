Le Bœuf de l’Europe Pub de l’Europe Istres cedex Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres cedex Le Bœuf de l’Europe Pub de l’Europe Istres cedex, 10 novembre 2023, Istres cedex. Le Bœuf de l’Europe Vendredi 10 novembre, 21h00 Pub de l’Europe Entrée libre Venez profiter de vos énergumènes de chevaliers-servants pour une soirée lors de laquelle vous pourrez dévoiler vos talents de musicien(ne)s, chanteur(euse)s et/ou danseur(euse)s!

_____________________________________________________________

