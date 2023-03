Anodine Pub de l’Europe Istres cedex Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Anodine Pub de l’Europe, 1 avril 2023, Istres cedex. Anodine Samedi 1 avril, 21h30 Pub de l’Europe Anodine nous fait l’honneur de venir défendre son EP à venir intitulé « Nuits Blanches »!

Textes en français, rythmiques accrocheuses, guitares acérées : Anodine dessine un univers singulier, presque cinématographique, qui associe poésie, énergie du rock et pulsions électroniques. Les textes en français évoquent immanquablement Bashung ou Feu ! Chatterton, tandis que la musique navigue d’influences anglo-saxonnes aux envolées aériennes d’Ennio Morricone.

Un mariage totalement assumé qui donne sa pleine mesure dans des prestations scéniques sous amphétamines…

2023-04-01T21:30:00+02:00 – 2023-04-01T23:59:00+02:00

