Msoul Pub de l’Europe, 23 mars 2023, Istres cedex. Msoul Jeudi 23 mars, 19h00 Pub de l’Europe Entrée libre La divine Marjorie posera sa voix idyllique sur les guitares envoûtantes de Rémy

Un nouveau à duo soul/funk a découvrir au pub de l Europe Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T19:00:00+01:00 – 2023-03-23T23:00:00+01:00

