CY Pub de l'Europe, 23 février 2023, Istres cedex.

CY Jeudi 23 février, 20h00 Pub de l’Europe

Pub de l'Europe place de l'hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le projet · Cy ·

L’univers pop-folk ambient de • Cy • mêle mélodies épurées et sonorités atmosphériques afin d’inviter au voyage intérieur, à l’introspection et à la connexion avec les émotions.

«Reaching Out» est le tout premier E.P. porté par • Cy •

(Cyril Peron-Dehghan) en tant qu’auteur, compositeur et interprète.

Pendant de longues années, il fréquente de près la scène et le studio en accompagnant et composant pour d’autres artistes de renom : Atef (The Voice saison 1) , Julien Pierson (Nouvelle Star), Don Billiez, Bongi, Kourou Fia (Ba Cissoko)…

Multi-instrumentiste et producteur musical talentueux, il signe également les bande originales de projets issus du monde de l’audiovisuel : animation, cinéma et même jeux-vidéos.

En 2021, une réaction naturelle à la situation mondiale lui donne l’impulsion créative de lancer son propre projet.

Aujourd’hui et depuis le sud de la France, il nous délivre son premier E.P. solo : «Reaching Out».



