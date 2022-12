Olly Jenkins + guest Jules Henriel Pub de l’Europe Istres cedex Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Gallois d’origine et bercé d’influences éclectiques : Punk, Rock, Hip Hop et même musique classique, qu’Oliver débute en France sur la scène héraultaise dès 2010. Son univers onirique et sa voix singulière envoûtent rapidement le public. Sur scène, Olly Jenkins ouvre une parenthèse folk lunaire où le public est touché tant par l’intelligence des textes que la force des mélodies.

Jules Henriel, frontman de Parade ouvrira la soirée pour notre plus grand plaisir!

