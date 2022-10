Parade Pub de l’Europe, 11 novembre 2022, Istres cedex.

♫POST PUNK♫

Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Parade vient faire trembler les murs du Pub! Le plus que prometteur combo marseillais fait une petite escale au pub avant la sortie de son deuxième EP!

Parade c’est une post pop épique, un chant survolté, des mélodies qui évoquent aussi bien Joy Division que The Strokes, le coup de cœur de l’underground marseillais. Guitares vrillantes, batterie claquante d’un ex Quetzal Snakes.

Sur leur premier EP, la voix sépulcrale imprégnée des fantômes de Ian Curtis et de Elliot Smith, apporte profondeur et rage à ces morceaux taillés pour la scène, entre new wave, post punk et pop classieuse.

Dans un esprit pouvant se rapprocher de Fontaines D.C, Parade balaie les thèmes classiques du rock’n’roll et impose son style, lyrique et brumeux, tout en restant ouvert à l’improvisation.



